Mourão diz que deve ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul

ICL

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) indicou nesta sexta-feira (11) que deve ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Questionado ao chegar em seu gabinete sobre entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao jornal O Globo, em que o filho do presidente anunciou que Mourão seria candidato ao Senado, Mourão afirmou primeiro que sua decisão seria "comunicada brevemente".

Em seguida, ele confirmou que sua escolha é disputar a vaga de senador no estado.

"Isso, é por aí. Agora é só uma questão de partido", disse.

Atualmente há convites para Mourão se filiar ao PP e ao Republicanos.

De acordo com o vice, outro tema que precisa ainda ser acertado é o candidato a governo estadual.

