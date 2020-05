Mourão diz que militares mantêm estabilidade do País

Vice-presidente Hamilton Mourão respondeu declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse neste domingo que "os responsáveis pelos erros do Governo, queiram ou não, serão os militares" edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu neste domingo, 31, o papel das Forças Armadas em meio a novos protestos de bolsonaristas em Brasília que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Pelo Twitter, Mourão rebateu a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que apontou os militares como responsáveis políticos pelo governo Bolsonaro, em entrevista ao jornal El País.

"Quanto à afirmação: 'os responsáveis pelos erros do Governo, queiram ou não, serão os militares'; convido o ex-presidente FHC a refletir sobre a História do Brasil e verificar se não são eles que, mais uma vez, servindo ao Estado, mantêm a estabilidade institucional do País", disse Mourão.

Na entrevista, publicada neste domingo, 31, FHC diz que quando um Governo começa a nomear muitos militares é porque está frágil. "O resultado é que o Governo terá um rosto militar. E os responsáveis pelos erros do Governo, queriam ou não, serão os militares”, disse FHC.

