Mourão diz que voto impresso é "caso encerrado" e que seria "ridículo" se desfile quisesse pressionar Congresso

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (11) na chegada ao Palácio do Planalto que o voto impresso é caso encerrado, após a PEC sofrer uma derrota na Câmara dos Deputados na terça-feira(10).

"A própria Justiça Eleitoral, eu acho que vai se esforçar dentro do processo que existe para dar mais publicidade e transparência. Então acho que, no final das contas, saímos bem. Para mim está encerrado [o assunto]. O Congresso decidiu, está decidido", afirmou o vice.

De acordo com reportagem do G1, Mourão ainda comentou sobre o desfile de blindados que aconteceu na Praça dos Três Poderes, no dia da votação da PEC do Voto Impresso, defendido por Bolsonaro. Para os parlamentares o ato foi uma forma de intimidação, mas segundo Mourão seria “extremamente ridículo” dizer que a intenção era pressionar o Congresso.

"A Marinha quis fazer uma homenagem ao presidente. Eu vejo dessa forma. Eu acho que estava marcado antes isso aí. Se fosse para ser colocado como uma forma de pressão no Congresso, seria extremamente ridículo. Não vejo dessa forma", disse Mourão.

