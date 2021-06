Mourão é excluído de mais uma reunião por Bolsonaro: "a gente fica sem saber o que está acontecendo"

Sputnik Brasil - Em mais uma reunião a portas fechadas com ministros no Palácio do Planalto, o presidente da República segue fazendo reuniões sem a presença do vice. Desde o começo do ano, é notório o distanciamento entre Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão.

Na manhã desta terça-feira (15), Bolsonaro se encontrou com ministros para discutir ações do governo. Mais tarde, Mourão foi indagado por jornalistas do porquê de sua ausência na reunião. Ele afirmou que não foi convidado e que "sente falta", segundo o G1.

"Não, não fui convidado. E sim, sinto falta. A gente fica sem saber o que está acontecendo […]. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Paciência, né? C'est la vie [é a vida], como dizem os franceses", declarou o vice-presidente.

Desde o início do ano, Mourão tem sido excluído das reuniões de Bolsonaro com ministros e, desde 2019, o presidente e seus aliados criticam o hábito do vice de conceder entrevistas à imprensa, de acordo com a mídia.

Em fevereiro, o vice-presidente também fez um comentário semelhante ao ser excluído de outra reunião entre Bolsonaro e ministros, dizendo que "o presidente julgou que era desnecessária minha presença".

A relação entre Bolsonaro e Mourão piorou no início do ano, depois do vazamento de mensagens de um assessor do vice-presidente, que mencionava a possibilidade de Mourão assumir o governo.

Porém, o vice-presidente já declarou em diversas entrevistas que não ambiciona concorrer à vice-presidência nas eleições de 2022, e que avalia concorrer como senador pelo Rio Grande do Sul.

