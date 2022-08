Mourão é jogado para escanteio e trocado por Tarcisio Freitas em evento do agronegócio

Bolsonaro avalia ser bem mais importante no momento colar sua imagem à de Tarcísio do que prestigiar o vice, com quem teve diversos estranhamentos ao longo do mandato edit

247 - Quem compareceu à abertura do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura (Siavs), em São Paulo, nesta terça-feira (9) estranhou o isolamento do vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos).

O motivo, inclusive reivindicado pelo vice-presidente, é que durante o evento quem se sentou ao lado de Bolsonaro foi o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcisio Freitas (Republicanos) ao invés de Mourão, como é o protocolo, gerando uma tremenda saia justa.

Pré-candidato ao Senado, Mourão chegou a reclamar com o cerimonial por não estar ao lado de Bolsonaro no espaço reservado às autoridades, informa o jornal Folha de S. Paulo.

Mourão argumentou que a praxe em eventos oficiais é que o vice se sente ao lado do presidente, mas não houve mudança de posicionamento.

Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro - que não fez nenhum esforço para reverter a situação - avalia “ser bem mais importante no momento colar sua imagem à de Tarcísio do que prestigiar o vice, com quem teve diversos estranhamentos ao longo do mandato”, diz o texto.

