Mourão sobre críticas de Bolsonaro: “sem comentários”

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, preferiu não comentar as críticas a ele feitas por Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (26). "Sem comentários", disse o general, que foi a Lima, no Peru, para a posse do presidente recém-eleito Pedro Castillo, de esquerda.

Bolsonaro concedeu as declarações em uma entrevista a uma rádio da Paraíba e começou dizendo que seu vice atrapalha um pouco a governabilidade.

"O Mourão faz o teu trabalho. Ele tem uma independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado ir embora", disse.

