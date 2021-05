Mourão: "Tudo indica que Bolsonaro não me quer como vice em 2022"

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) reafirmou nesta segunda-feira (10) que Jair Bolsonaro não deverá escolhê-lo como vice para a candidatura em 2022.

"Tudo indica que ele não me quer como vice, mas eu também não vou morrer por causa disso. Eu continuo a ser general da reserva, a minha rede lá do posto 6 tá pronta, me aguardando. Então, a vida continua", disse.

Mourão ainda minimizou a possibilidade de ser candidato ao Senado nas próximas eleições. "Por enquanto acompanho o presidente Bolsonaro, eu fui eleito para ser vice-presidente dele até 31 de dezembro do ano que vem", afirmou o general em entrevista ao UOL.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.