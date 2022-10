MPF ainda não recebeu documentos sobre supostos abusos infantis alegados por Damares; prazo se encerra hoje

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão ainda não receberam quaisquer documentos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que esclarecessem as alegações da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves sobre exploração sexual de crianças no Pará , informa a CartaCapital .

O prazo para o envio dos documentos se encerra nesta segunda-feira (17). De acordo com Damares, a pasta já teria enviado os arquivos, mas promotores e procuradores negam ter recebido as denúncias.

Após o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmar em nota que “numerosos inquéritos já instaurados que dão conta de uma série de fatos gravíssimos praticados contra crianças e adolescentes”, o Ministério Público Federal do Pará rebateu que “nos últimos 30 anos, nenhuma denúncia ao MPF sobre tráfico de crianças no Marajó mencionou torturas citadas por Damares.”

Em entrevista à Rádio Bandeirantes no dia 13 de outubro, a senadora eleita admitiu que suas denúncias tiveram como base "conversas com o povo na rua" , tendo, assim, mentido sobre possuir evidências de abusos infantis no Pará.

