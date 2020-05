MPF dá 5 dias para governo justificar nomeação de nova presidente do Iphan

O MPF apura uma denúncia contra Larissa Peixoto, nomeada na última segunda-feira (11), por incapacidade técnica exigida por lei para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) edit

247 - O MPF pediu na última segunda-feira (11) que seja comprovado, dentro do prazo de 5 dias, os requisitos de perfil da nova presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Peixoto, para a ocupação do cargo. A informação é do jornal O Globo.

O MPF apura uma denúncia contra Larissa Peixoto por incapacidade técnica exigida por lei para o cargo.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, deverá apresentar documentação para demonstrar a conveniência ou motivo da nomeação de Larissa Peixoto, caso não seja comprovado qualquer título ou experiência profissional para a presidência do Instituto.

Larissa é graduada em Turismo e Hotelaria e tem amizade com a família de Jair Bolsonaro. A nova dirigente se casou com Gerson Dutra Júnior, conhecido como Patropa, agente da Polícia Federal que trabalhou na segurança de Bolsonaro em 2018

