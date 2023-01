Múcio acredita em relação pacífica com Forças Armadas após demissão de Júlio César Arruda

Demitido no último sábado, general Júlio César de Arruda proibiu que a Polícia Militar do Distrito Federal desmobilizasse o acampamento montado junto ao quartel general de Brasília edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse nesta segunda-feira (23), após encontro com o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que a relação entre o governo Lula e as Forças Armadas foi pacificada.

A fala acontece após o presidente Lula (PT) determinar, no último sábado (21), a troca do comando após desconfianças com relação ao general Júlio César de Arruda, que foi nomeado no final de dezembro. Arruda proibiu que a Polícia Militar do Distrito Federal desmobilizasse o acampamento montado junto ao quartel general de Brasília. As infomações são do site GZH.

Outros fatores influenciaram a decisão do presidente. Arruda também foi questionado sobre a sua insubordinação por se recusar a dispensar o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, conhecido como Coronel Cid e considerado braço direito de Jair Bolsonaro (PL). Ao contrário disso, Arruda nomeou Cid para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comando do Exército em Goiânia.

“Houve a questão dos acampamentos, do dia 8, houve uma quebra da confiança, de maneira que fica muito difícil trabalhar quando as pessoas ficam sob suspeita. Mas está tudo em paz, tudo calmo. Foi um final de semana de muito trabalho, mas acho que agora as coisas estão arrumadas” disse Múcio.

O novo comandante do Exército deve se deve se reunir nesta terça-feira (24) com o Alto Comando da corporação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.