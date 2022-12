“Muito trabalho pela frente”, diz Lula sobre anúncio dos últimos ministros

"Vamos ter muito trabalho pela frente e precisaremos ter muita competência para cuidar do povo", escrerveu Lula em suas redes edit

247 - Poucas horas antes de anunciar os últimos ministros que integrarão o futuro governo, o presidente eleito Lula (PT) usou as redes sociais para reafirmar que terá "muito trabalho pela frente" e que será necessário ter “muita competência para cuidar do povo e reconstruir o país”.

"Bom dia. Faltam 3 dias para a nossa posse e início do nosso governo. Hoje farei um pronunciamento no final da manhã, em Brasília. Vamos ter muito trabalho pela frente e precisaremos ter muita competência para cuidar do povo e reconstruir o país nos próximos 4 anos", frisou o presidente.

O anúncio oficial dos novos indicados está marcado para as 11h desta quinta (29), na auditório do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede da transição de governo.

Até agora, forma divulgados 21 nomes. Restam 16 cargos a serem ocupados.

