Mulher de Lira ganha cargo em governo de aliado de Bolsonaro

247 - A mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ganhou um cargo no governo de Roraima, em julho. O governador do estado, Antonio Denarium, é um dos poucos chefes de executivos estaduais que apoia Jair Bolsonaro. A informação é do portal O Antagonista.

Angela Maria Gomes de Almeida Lira é secretária-adjunta da Representação Estadual no Distrito Federal e recebe um salário líquido de R$ 14 mil por mês.

Segundo o governo estadual, a pasta tem a atribuição de interlocução com as diferentes instituições com as quais o governo se relaciona na capital federal.

