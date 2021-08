Mulheres são minoria do comando na política; apenas duas presidem casas legislativas nas capitais

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente 12,1% das prefeituras no país são geridas por mulheres. O Executivo também tem sub-representação feminina. Apenas um estado, o Rio Grande Norte, é administrado por uma mulher, Fátima Bezerra (PT). Das capitais, só Palmas, no Tocantins, tem uma prefeita: Cinthia Ribeiro (PSDB) edit

247 - Apenas duas das 26 Câmaras de Vereadores do Brasil têm à frente mulheres: Belo Horizonte e Palmas. De acordo com reportagem do jornal O Globo, nos estados a representatividade feminina do comando da política é ainda menor: não há nenhuma casa legislativa presidida por mulher.

Apesar dos números terem sofrido alterações positivas (em 2016 havia 1.292 Câmaras Municipais com apenas homens, e em 2020 são 948), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) reconhece que ainda há muita resistência no meio político para o aumento do número de mulheres neste cenário.

“Já demos grandes passos na luta pelos nossos direitos. Embora o avanço seja pouco divulgado, mulheres deram a vida para ter espaço na política — diz a senadora líder da bancada feminina no Senado.

Tebet foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, quando recebeu, em 2021, 21 votos contra os 57 do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Em 2019, precisou retirar a sua candidatura independente para apoiar o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que foi eleito.

Senadora desde 2015, Tebet tem chances de concorrer à vaga em 2022. Atualmente, tem destaque na CPI da Covid, o que fez seu nome ser ventilado para o ano que vem.

A representação feminina na política poderia ser ainda menor caso o distritão fosse aprovado. No modelo, seriam eleitos os candidatos a deputado mais votados em cada estado, o que favorece a eleição de homens héteros e brancos, segundo reportagem.

