Na quarentena, Lula vai para a cozinha fazer o jantar para Janja

Ex-presidente voltou da Europa recentemente e, mesmo sem sintomas, se impôs uma quarentena por conta do coronavírus edit

Revista Forum - O ex-presidente Lula vem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas e segue em quarentena para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Neste período, o petista vem aproveitando para mostrar seus dotes culinários, conforme registrou sua namorada, Rosângela Silva, a Janja, como quem pretende se casar.

“Aqui em casa, nessa quarentena, ele também vai para o fogão. Espero que todos estejam bem e se cuidando”, postou a advogada no Twitter nesta sexta-feira (20), junto a uma foto do petista cozinhando o que aparenta ser feijão.

Ao fundo, ainda é possível ver, no reflexo da máquina de lavar louças, a imagem do cachorro do casal esperando o jantar ficar pronto. Não foi revelado onde Lula e Janja estão passando sua quarentena.

Lula, que tem 74 anos, está no grupo de risco do coronavírus e, além disso acabou de voltar de uma viagem pela Europa. Por isso, se impôs a quarentena, mesmo sem ter apresentado sintomas da doença.

Confira a reportagem completa na Revista Forum.