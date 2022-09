Na reta final da campanha, governadores buscam descolar imagem do radicalismo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Faltando um mês para o primeiro turno das eleições, Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu engajar os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores colégios eleitorais do país, em sua campanha pela reeleição. O distanciamento, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, está ligado ao fato dos chefes dos Executivos estaduais, que disputam a mesma fatia do eleitorado visada por Bolsonaro, não quererem ser vinculados ao discurso radical do atual ocupante do Palácio do Planalto, que realiza ataques sistemáticos à democracia, ao sistema eleitoral e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). São Paulo, Rio de Janeiro e Minas possuem mais de 63 milhões de eleitores, cerca de 40% do eleitorado nacional.

No Rio, o governador Cláudio Castro, que disputa a reeleição pelo PL, mesmo partido de Bolsonaro, tem feito pouco uso da imagem do chefe do governo federal em sua campanha nas redes sociais e na televisão. “Mas por pressão do PL, a ideia é que Bolsonaro entre em comerciais nas próximas semanas, só que de forma moderada e falando de economia e Auxílio Brasil”, destaca a reportagem.

Ainda conforme o periódico, “a campanha de Castro avalia como será sua participação nos eventos do 7 de Setembro no Rio de Janeiro. A ideia é de que o governador apareça ao lado de Bolsonaro, mas há um cuidado para evitar que o chefe do Executivo estadual fique vinculado a eventuais ataques ou declarações do presidente contra membros de outros poderes ou instituições democráticas”.

Situação semelhante é registrada em Minas Gerais, onde Bolsonaro tentou uma aproximação com o governador Romeu Zema (Novo). Zema, que já foi visto como um aliado do Planalto, também tem ignorado Bolsonaro nas peças publicitárias de sua campanha de reeleição e os aliados também estão incentivando um movimento batizado de “Luzema”, ou seja, o voto casado no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Zema.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (1), Zema lidera a eleição mineira com 52% das intenções de voto, ante 22% de Alexandre Kalil (PSD), que tem o apoio de Lula. Já Carlos Viana, apoiado por Bolsonaro, registra 5% da preferência do eleitorado.

Em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) subiu o tom das críticas ao PT e tem apostado na alta rejeição a Bolsonaro para tentar levar a disputa estadual para um eventual segundo turno.

“O eleitor bolsonarista está no radar da campanha do tucano, mas isso não significa que o governador vai acolher a agenda do presidente”, destaca a reportagem. Segundo o Datafolha, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera a corrida rumo ao Palácio dos Bandeirantes, com 35% das intenções de voto.

Em seguida estão o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 21%, e Rodrigo Garcia, com 15%. De acordo com o Datafolha, Lula lidera a disputa presidencial no Estado com 40% da preferência do eleitorado, contra em São Paulo, contra 35% de Jair Bolsonaro.

