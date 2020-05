Na véspera de demitir Regina Duarte, Bolsonaro divulgou vídeo com Mário Frias, que deve ser o novo secretário

Na véspera de demitir Regina Duarte, Jair Bolsonaro divulgou vídeo com o ator Mário Frias, que deve ser o novo secretário especial de Cultura. No vídeo, em uma cena deprimente de subserviência e servilismo, Frias praticamente anunciou sua ida para o cargo edit

247 - A saída de Regina Duarte da secretária especial de Cultura foi feita após um intenso processo de fritura pública da atriz por parte de Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (19), enquanto Regina ainda tentava negociar os termos de uma “saída honrosa” do governo, Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar uma entrevista do ator Mário Frias que, em uma das cenas mais deprimentes do servilismo explícito, praticamente anunciou sua ida para o cargo enquanto ela ainda estava à frente da pasta.

No vídeo compartilhado por Bolsonaro, Frias afirmou em entrevista à CNN que estava à disposição do governo "para o que precisar". “Pelo Brasil eu estou aqui. Do que for preciso eu não vou correr. Respeito o Jair demais, vejo o Brasil com chance de finalmente ser um País, respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de assumir a Secretaria Especial da Cultura ele afirmou "pro Jair, cara, o que ele precisar eu tô aqui. “Eu torço demais pra Regina, eu sou fã dela, mas pelo Brasil eu tô aqui”. Na terça-feira, o ator também almoçou com Bolsonaro.

No início da manhã desta quarta-feira (20), também em um vídeo constrangedor, Bolsonaro anunciou que Regina Duarte estava saindo da secretaria para assumir a chefia da Cinemateca em São Paulo, "do lado do seu apartamento". Ainda segundo Bolsonaro, a atriz deixou o cargo, 60 dias após assumir o comando da secretaria, por “sentir falta de sua família”.

