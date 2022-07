“Não descarto ainda que o Ciro desista”, avalia Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e analisou a conjuntura eleitoral. Segundo ele, o país está “dilacerado pela violência e o avanço do bolsonarismo” e um movimento em defesa da democracia é urgente.

Ele defendeu que a vitória do campo democrático em primeiro turno é fundamental para conter os intentos golpistas e disse que não descarta que o candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes, abra mão da sua candidatura.

“Eu estou achando que esse movimento que está acontecendo no país está criando uma situação insuportável para o Ciro Gomes. Pela quantidade de setores da sociedade que eu vejo migrando para o Lula”, destacou.

Para o parlamentar, “o Ciro seria o algoz do Bolsonaro se fizesse um movimento que com certeza o Brizola faria, de dizer ‘olha, tenho minhas divergências com o PT e com o Lula, mas nós somos um partido do campo popular e temos um conjunto de pautas comuns e nesse momento a minha candidatura não pode servir como uma ferramenta que mergulhe o país numa crise ainda maior’. Por isso, não descarto ainda que o Ciro desista”, disse.

