"Não é hora de pensar nos nossos projetos pessoais, mas no País", diz vice-presidente do PV

Apoie o 247

ICL

Dhayane Santos, do 247 - O vice-presidente do Partido Verde (PV), Eduardo Brandão, falou à TV 247 sobre a decisão da legenda de apoiar a pré-candidatura do ex-presidente Lula e de formar a Federação Partidária com o PT e demais forças progressistas.

“O Partido Verde, desde que o esse governo [Bolsonaro] foi instituído, entendeu que nós precisávamos conversar mais e juntar as forças progressistas do país porque já se anunciava o caos, o retrocesso”, enfatizou Brandão. “A grande maioria [do partido] já entende que o projeto da reeleição do ex-presidente Lula é fundamental. Entende que o único pré-candidato que pode unir todas essas forças e representar um novo momento para o país e frear esse grande retrocesso que estamos vivendo é o ex-presidente Lula”, acrescentou.

Segundo o dirigente, o avanço da direita facista no Brasil “põe em risco todo o processo democrático que foi construído neste país”.

PUBLICIDADE

“É o momento que nós precisamos esquecer pequenas diferenças em nome de um projeto maior que possa resgatar o que foi destruído em tão pouco tempo. Agora não é hora de pensarmos nos nossos projetos pessoais ou nos projetos partidários. É hora de pensarmos num projeto para o país”, completou.

Brandão afirmou ainda que o posicionamento da grande maioria dos presidentes regionais sobre o apoio a Lula deve passar ainda executiva nacional do partido, mas que a posição dos presidentes regionais traz um “balizamento”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE