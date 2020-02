“Não existe isso de intervenção militar”, diz um dos oito generais com cargo de ministro no governo

Revista Fórum - O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, um dos oito generais com cargo no primeiro escalão no governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), afirmou nesta quinta-feira (27) que “não existe isso” de intervenção militar.

“Não, não existe isso. Não, não existe isso não”, declarou.

O ministro deu a declaração ao ser questionado sobre postagens nas redes sociais que defendem a pauta da intervenção militar nas manifestações marcadas para 15 de março.

O Brasil de Bolsonaro já tem, proporcionalmente, mais militares como ministros do que a vizinha Venezuela. Atualmente, os militares controlam oito dos 22 ministérios do governo de Jair Bolsonaro (36,36%).



Leia a íntegra na Fórum.