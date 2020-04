Não há condições para impeachment de Bolsonaro, diz FHC

247 - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC), de acordo com nota publicada no Blog do Lauro Jardim (O Globo), não acredita que as condições para um impeachment de Jair Bolsonaro - de quem ele se diz crítico - estejam dadas.

A coluna informa que, em análise feita na semana passada, FHC indicou que faltam duas questões fundamentais para o impeachment de Bolsonaro: crime de responsabilidade e ambiente político no Congresso. A nota conclui: “para FHC, o país vai sangrar em crises sucessivas pelos próximos três anos, com Bolsonaro no comando”.

