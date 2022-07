"Não há nenhum risco de golpe", diz advogado de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à revista Carta Capital, o advogado da família do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que Bolsonaro não tentará um golpe de estado caso Lula vença as eleições em outubro.

Frederick Wassef decidiu se lançar como pré-candidato a deputado federal nesta semana, pelo Partido Liberal de São Paulo.

“Constantemente sou parado na rua. As pessoas pedem selfie“, justifica ele, em entrevista a CartaCapital. Wassef diz que é elogiado por sua “lealdade” a Bolsonaro e que pretende continuar na defesa jurídica do ex-capitão, mesmo se ocupar uma vaga no Congresso. “Simultaneamente, serei útil ao governo como parlamentar.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como muitos dos próceres bolsonaristas, Wassef diz ter dificuldades de acreditar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteja à frente de Bolsonaro nas pesquisas – ainda que todas elas mostrem o petista com folga na dianteira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O advogado também ironizou o risco de um golpe. Os temores de uma ruptura institucional, aliás, aumentaram após Bolsonaro voltar a citar a embaixadores supostas fraudes nas urnas eletrônicas, com versões já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e rebatidas publicamente pelas embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Seguem dois trechos da entrevista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CC: Como o senhor vê o favoritismo de Lula nas pesquisas eleitorais?

FW: Não acredito nessas pesquisas, por um motivo simples. Quando vejo o presidente Bolsonaro nas ruas – eu tenho diversos filmes para lhe mostrar e que a imprensa não divulga – em qualquer lugar que ele vá, há multidões que o cercam.. O outro candidato, que as pesquisas apontam ter quase o dobro de votos, você não vê uma foto, uma filmagem em lugar nenhum do Brasil com isso.

CC: Caso Lula de fato vença as eleições, como Jair Bolsonaro vai reagir?

FW: Não sei, isso tem que ser perguntado ao presidente. Mas acredito, pelo que eu conheço, que ele é um homem que sempre respeitou a democracia e que não vai ter nenhuma novidade. Isso é uma fake news que estão tentando implantar, inclusive falando de Capitólio. Sempre acusam o presidente de coisas que não existem e da qual o presidente é vítima. O presidente Bolsonaro é a maior vítima de atos antidemocráticos e de atos contra a democracia. Não existe nenhum risco de ruptura institucional, nem de golpe. Isso não existe. Quem faz isso é a esquerda brasileira, não Jair Bolsonaro.

.x.x.x.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PS: Como se sabe desde o caso Queiroz, de quem ele foi advogado, que a verdade e Wassef nem sempre estão do mesmo lado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE