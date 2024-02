"Não podemos fazer pré-julgamento", diz Lula, sobre a morte de Navalny

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu sua opinião sobre a morte do opositor russo Alexei Navalny, enfatizando a necessidade de uma investigação antes de qualquer pronunciamento oficial. Em meio à pressão internacional para condenar o governo russo, Lula adotou uma postura cautelosa, ressaltando a importância de evitar pré-julgamentos e acusações sem fundamentos sólidos, durante uma coletiva de imprensa na Etiópia. "Se a morte está sob suspeita, é preciso antes fazer uma investigação. Não podemos fazer pré-julgamento. E se a acusação for falsa? Depois pede desculpa? Pra que essa pressa de acusar alguém?", questionou o presidente.

Lula expressou sua visão durante um período de intensa especulação e acusações em torno da morte de Navalny. Enquanto países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e pela Europa, apressaram-se em apontar o dedo para o presidente Vladimir Putin, o Brasil, através do posicionamento de Lula, optou por aguardar os desdobramentos e os resultados das investigações oficiais.

continua após o anúncio

As declarações de Lula refletem uma abordagem diplomática que busca equilíbrio e prudência em questões internacionais delicadas. Ao abordar a situação, Lula levantou questionamentos pertinentes, destacando a importância de se evitar condenações baseadas em suposições e interesses geopolíticos. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: