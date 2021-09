"Não se pode invocar liberdade para corroer a democracia", afirma Pacheco

A falsa defesa da democracia, segundo o presidente do Senado, não pode ser utilizada por um ou outro para "capturar a boa intenção de alguém, a ponto de misturar valores cívicos com flertes de autoritarismo" edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), em artigo publicado nesta terça-feira, 7 de setembro, no Estado de S. Paulo, afirmou que a falsa defesa da democracia não pode ser utilizada por um ou outro para "capturar a boa intenção de alguém, a ponto de misturar valores cívicos com flertes de autoritarismo".

"Definitivamente, não se pode invocar o valor supremo da liberdade para corroer a democracia. E nem apregoar uma suposta intenção de salvar a democracia com desrespeito à divergência de ideias e ao papel de cada Poder", escreveu Pacheco.

Nesta terça-feira acontecem atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro, que segue atentando contra a democracia e as instituições.

"Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito", concluiu o presidente do Senado.

