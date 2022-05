'Não sou eu, nem Alckmin, é o povo que vai tirar Bolsonaro', diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (27) que nem ele, nem o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), vão tirar Jair Bolsonaro (PL) do governo, mas sim o povo brasileiro.

"Bolsonaro diz que só Deus vai tirar ele de lá. Ele precisa saber que a voz do povo é a voz de Deus, e o povo vai tirar ele de lá. Não sou eu, não é o Alckmin. É o povo", afirmou.

Bolsonaro participou na semana passado de um ato esvaziado da 28ª Marcha para Jesus em Curitiba (PR) e voltou a dizer que "só Deus" pode tirá-lo do governo.

O ex-presidente também criticou a inflação alta no Brasil. "Não é possível que as pessoas estejam cozinhando com querosene, com lenha, porque não conseguem pagar um botijão. A inflação no Brasil hoje é culpa desse desgoverno atual".

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (26), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Bolsonaro ficou em segundo turno, com 30%.

Nos votos totais, Lula conseguiu 48%. Bolsonaro apareceu na segunda colocação, com 27%, seguido por Ciro (7%).

O levantamento apontou, ainda, que 54% reprovam o atual governo.

