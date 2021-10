"Não tem nenhuma lógica a gasolina estar a R$ 7", diz Lula

O ex-presidente comentou o reajuste nos preços dos combustíveis e cobrou iniciativa do governo Jair Bolsonaro. "Se o governo não tem autoridade moral, se não tem condições de tomar decisões, não é falar para a imprensa, não é fazer fake news", disse edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (28), pelo aumento nos preços de combustíveis. De acordo com o petista, "não tem lógica" o reajuste.

"Não tem lógica a gasolina estar a R$ 7, o diesel estar do jeito que está, o gás estar do jeito que está, a energia estar subindo do jeito que está", disse Lula em entrevista à rádio Jovem Pan de Sorocaba (SP).

"Se o governo não tem autoridade moral, se não tem condições de tomar decisões, não é falar para a imprensa, não é fazer fake news. É tomar decisão. Governo não fala, governo faz, governo age", acrescentou.

Na segunda-feira (25), a Petrobrás anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis. De acordo com a estatal, o litro da gasolina ficará R$ 0,21 mais caro a partir desta terça-feira (26). O preço médio da venda da gasolina para distribuidoras, portanto, passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, o que representa uma alta de 7,04%.

Entrevista de Lula para a Rádio Jovem Pan de Sorocaba https://t.co/hZCa33gAJ8
October 28, 2021

