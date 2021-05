‘Não tínhamos ilusão, mas Bolsonaro é pesadelo elevado a enésima potência, inimaginável’, diz Dino

O governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou a batalha que os governadores estão travando com o governo Bolsonaro e com a Anvisa para a aprovação da vacina russa Sputnik V edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), comentou em entrevista concedida ao portal Carta Campinas sobre batalha que os governadores estão travando com o governo Bolsonaro e com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a aprovação da vacina russa Sputnik V, que já foi liberada por 62 agências reguladoras do mundo inteiro.

“Eu nunca tive nenhum tipo de ilusão, de esperança com Bolsonaro na Presidência da República, eu conheço ele, fui deputado com ele. Agora [o que está acontecendo] é um pesadelo inimaginável. Pega seu pesadelo, coloca a enésima potência e nós chegamos a esse quadro. Eu não estava preparado para tantas tragédias. O preço desses entraves do governo Bolsonaro é o aumento do número de óbitos. Não podemos naturalizar essas mortes, são vidas!”, afirmou.

O governador revelou na entrevista que já recebeu dos produtores russos da vacina a resposta dos últimos questionamentos da Anvisa e espera o fim dessa novela em breve. “Enquanto isso, na Argentina 12 milhões de vacinas Sputnik já foram aplicadas, razão pela qual temos um indicador objetivo de segurança e eficácia”, disse Flávio Dino.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.