Nassif: Aras parece não entender que o poder é fugaz e o destino ingrato com quem cede demais

247 - Em análise publicada no GGN, o jornalista Luis Nassif observa que “faria bem o Procurador Geral Augusto Aras de pensar no destino pós-PGR, analisando seus antecessores”. Para ele, “se não se cuidar, Aras terminará da mesma forma que aqueles que não entenderam que o poder é fugaz e o destino ingrato com quem cede demais”.

“Geraldo Brindeiro passou a história como envagetador geral da República. Deixou uma herança incômoda para filhos e netos. Rodrigo Janot jogou o Ministério Público Federal na aventura irresponsável de interferir na política. Está no ostracismo, rejeitado por amigos e familiares”, observa.

Nassif relembra, ainda, que “Raquel Dodge aceitou a corte de Jair Bolsonaro. Senhora fina, expôs-se em público rindo das piadas escatológicas de Bolsonaro. Dona de uma biografia impecável, até aceitar disputar a simpatia de Bolsonaro, jogou-a no lixo. Em alguns meses, jogou fora uma reputação que levou décadas para ser construída”.

“Sérgio Moro acreditou na palavra de Bolsonaro, preparou-se para uma vaga no Supremo, e terminou expelido do governo depois de uma série de desautorizações humilhantes. Hoje reclama da perseguição que sofre do Poder”, destaca o jornalista na análise.

Ainda segundo Nassif, “dois episódios recentes comprovam a autodestruição da biografia de Aras”. “O primeiro, a lisonja humilhante de Bolsonaro, condecorando-o e acenando publicamente com uma improvável terceira vaga no Supremo Tribunal Federal”, e o segundo,” a sua oferta para participar do inquérito das fakenews – depois de ter tentado impedi-lo – , e a reação do STF de não aceitar a ajuda”.

Se não se cuidar, Aras terminará da mesma forma que aqueles que não entenderam que o poder é fugaz e o destino ingrato com quem cede demais.

Leia a íntegra no Jornal GGN.

