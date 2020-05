Nassif: Aras terá que decidir entre um governo passageiro e as instituições às quais serviu

O jornalista Luis Nassif analisa os desdobramentos do inquérito das Fake News e considera que "Aras ficará entre a cruz e a caldeirinha, entre um governo passageiro e as instituições às quais serviu ao longo de sua honrada carreira profissional" edit

"Obviamente há inúmeras dúvidas em relação à imparcialidade de Aras. Foi indicado por Bolsonaro que, hoje ainda, acenou com a possibilidade de indicá-lo para uma eventual terceira vaga no Supremo – uma forma de suborno explícito humilhante".

"Por causa disso, já dá para antever um próximo impasse: se o STF concluir o inquérito não há dúvidas de que deve enviar ao MP para a respectiva ação penal. Se o réu tiver foro privilegiado no STF, vai precisar enviar para o Aras."

