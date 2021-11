Nassif: há duas hipóteses para os votos do PDT pró-PEC e nenhuma favorável a Ciro

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif observa, em análise publicada no GGN, que a votação da bancada do PDT pela aprovação da PEC dos Precatórios “deixa Ciro Gomes em má situação”. O apoio levou o pedetista a suspender sua pré-candidatura ao Planalto até que a bancada revisse sua posição. Para Nassif, existem duas hipóteses que ajudam a explicar o que está ocorrendo dentro da legenda e “nenhuma é favorável a Ciro”.

“A benevolente é que ele não exerce liderança nem entre sua base mais próxima, o PDT do Ceará. Sendo assim, como pretende governar no grito, peitando todos os poderes e armado unicamente de suas convicções? Como pretende enquadrar o Congresso fisiológico, as Forças Armadas – que se tornaram um partido político fisiológico, um Ministério Público majoritariamente bolsonarista, um Supremo que, segundo o presidente do BTG André Esteves, come nas mãos do mercado e uma mídia totalmente submissa ao mercado?”, observa o jornalista. “Acorda!, você está no Brasil, país onde tudo se compra e tudo se vende. E a prova maior é que a bancada de deputados mais umbilicalmente ligada a Ciro – do PDT do Ceará – se vendeu”, completa.

“A segunda hipótese é do jogo de cena. Ao apoiar o governo, tirando dinheiro do pobre – maioria absoluta dos credores de precatórios -, cada deputado ganha um naco do orçamento secreto, facilitando a reeleição em 2022. Assim, o adesismo agora ajudaria a fortalecer a bancada do PDT em 2022”, ressalta Nassif. “Em qualquer das hipóteses, Ciro perde”, finaliza.

