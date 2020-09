Negacionista, Bolsonaro diz que "Brasil recuperou economia melhor do que outros países"

Jair Bolsonaro ignorou todos os indicativos de desastre econômico que o país enfrenta, além da negligência do governo no combate à pandemia e disparou: "Brasil foi o que melhor se saiu na frente econômica”. Ele também disse que a pasta da saúde ajudou a salvar vidas durante a pandemia edit

247 - Em um encontro com pastores da Assembleia de Deus em Brasília, neste sábado (19), Jair Bolsonaro ignorou todos os indicativos de desastre econômico que o país enfrenta, além da negligência do governo no combate à pandemia e disparou: "Brasil foi o que melhor se saiu na frente econômica” durante pandemia e que área da saúde “salvou mais vidas” .

Segundo informou o jornal Estado de S.Paulo, em seu discurso, Bolsonaro voltou a dizer que o Brasil "foi o que melhor se saiu" na frente econômica durante a pandemia. "Quis o destino também que na área de saúde, aos poucos, ao se deixar de politizar a única alternativa que nós tínhamos, começou-se a salvar mais vidas no Brasil também", afirmou o presidente, sem citar a alternativa em questão. Desde o início da pandemia, Bolsonaro é defensor do uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-19, apesar de o medicamento não ter eficácia comprovada contra a doença.

O que Bolsonaro não revelou foi que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve queda de 9,7% no 2º trimestre de 2020 na comparação com o 1º trimestre de 2019, trazendo os impactos mais agudos da pandemia do coronavírus. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série histórica, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

