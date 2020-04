Nelson Teich passa primeiro dia no ministério sob vigilância de assessor de comunicação de Bolsonaro

247 - O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, passou o seu primeiro dia de trabalho em reuniões com a equipe da pasta acompanhado de um assessor de comunicação do Palácio do Planalto, Samy Liberman.

Teich foi nomeado por Jair Bolsonaro, depois de uma crise que se arrastou durante semanas com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, acusado de excesso de protagonismo e de não seguir as orientações do chefe do Executivo.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, na tentativa de mostrar alinhamento, o novo ministro priorizou a agenda do primeiro dia com auxiliares próximos de Bolsonaro e dispensou, até domingo, a tradicional coletiva para atualização de dados sobre o novo coronavírus.

Bolsonaro já afirmou que pretende indicar parte da equipe.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.