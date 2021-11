‘No dia em que o Brasil for uma Venezuela pode ser que vacinação seja obrigatória’, diz Onyx

“No dia que for uma Venezuela pode ser que [a vacinação] seja feita na marra. Enquanto for uma democracia e o presidente for Jair Bolsonaro, vai ser respeitado o direito de todos”, disse ele edit

247 - Negacionista, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, saiu em defesa da portaria do governo federal que proíbe a demissão de funcionários que não querem se vacinar contra a Covid-19“

