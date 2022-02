No STF, Mendonça suspende julgamento virtual de monitoramento de jornalistas e políticos feito pelo Planalto

Apoie o 247

247- O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Luiz Mendonça pediu vista, neste sábado (5), de um julgamento que avalia se a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo federal pode monitorar redes sociais de jornalistas e parlamentares. O julgamento virtual começou na última sexta-feira (4), mas foi suspenso com o pedido de vista de Mendonça.

O ato já tinha sido considerado inconstitucional pela relatora, ministra Cármen Lúcia. Para a ministra, o governo utilizou dinheiro público para pesquisar "base de apoio" do governo.

O processo “monitora” as redes sociais de 77 jornalistas classificados como "detratores", "neutros informativos" e "favoráveis".

Depois de mais de um ano de andamento, a solução do caso deveria acontecer na sexta-feira (4) e terminar no dia 11 de fevereiro de 2022. Mas Mendonça, que assumiu o cargo de ministro do STF indicado por Bolsonaro em dezembro passado, pediu vista do julgamento, que, há 53 dias, estava marcado para acontecer.

Há também uma lista com 116 políticos sob monitoramento do governo federal, sendo 105 deputados federais, nove senadores, uma deputada estadual e um vereador, informa o UOL.

