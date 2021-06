No TSE, Fachin rejeita pedido de ala do Patriota e abre espaço para filiação de Bolsonaro ao partido

Fachin rejeitou pedido de ala do Patriota apontando um golpe por parte do presidente da sigla, Adilson Barroso, que favoreceu a filiação do senador Flávio Bolsonaro edit

247 - O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edson Fachin rejeitou o pedido de uma ala do Patriota apontando irregularidades do presidente da sigla, Adilson Barroso, na organização da convenção nacional em que foi anunciada a filiação do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). A informação é da coluna Radar, na Veja.

"A decisão de Fachin abre caminho para a entrada do presidente Jair Bolsonaro e do seu grupo político na legenda, de olho nas eleições do ano que vem", escreve o jornalista Robson Bonin.

Bolsonaro vem intensificando sua busca por um partido após fracassar na criação da "Aliança pelo Brasil". O PP, uma das opções, teme o isolamento que tornar-se um partido bolsonarista traria.

Pressionado pela candidatura do ex-presidente Lula à presidência, Bolsonaro mantém negociações também com o PSL, que o elegeu em 2018.

A ação apresentada do Patriota é assinada pelo vice-presidente do partido, Ovasco Resende, pelo secretário-geral, Jorcelino Braga, e por outros seis membros do partido.

O grupo afirma que Barroso convocou "às escondidas" a convenção e alterou o colégio eleitoral no sistema do tribunal para garantir vitória na votação que alterou o estatuto e favoreceu a entrada do clã Bolsonaro na sigla.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.