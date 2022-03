'No way. Sem chance', diz presidente do Republicanos sobre chances da terceira via

Postagem do deputado Marcos Pereira joga um balde de água fria nas pretensões do ex-juiz suspeito Sergio Moro em levar o partido a apoiar sua pré-candidatura edit

247 - O presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, usou as redes sociais para afirmar que não vê chances de um candidato da chamada terceira via vencer as eleições presidenciais deste ano. “No way. Sem chance”, postou Pereira, de acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles.

A postagem foi feita na esteira da insistência do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de querer levar o Republicanos a apoiar sua pré-candidatura.

Na semana passada, Moro manteve conversas com o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, que é filiado ao Republicanos e uma das maiores lideranças da Igreja Universal do Reino de Deus. “A conversa foi intermediada pelo advogado Uziel Santana, ex-presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) e que atua como conselheiro de Moro na pré-campanha junto aos evangélicos”, destaca a reportagem.

O apoio da legenda também é alvo da cobiça de Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. O partido, contudo, deverá o fechamento da janela partidária, em abril, definir quem irá apoiar na na disputa presidencial de outubro.

