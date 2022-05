Noblat: "não haverá candidato da terceira via"

Jornalista criticou "pregação" a favor do voto útil no segundo turno e afirmou que o quadro está definitivamente dividido entre Lula e Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Não haverá candidato da terceira via", prevê o jornalista Ricardo Noblat, em coluna no site Metrópoles. Segundo ele, definitivamente as eleições presidenciais serão "polarizadas".

Luciano Bivar, do União Brasil, "é um candidato de mentirinha, inventado justamente para enterrar o sonho de um candidato da terceira via e beneficiar Bolsonaro".

João Doria, do PSDB, "seguirá como candidato até que seu partido, em convenção lá por julho, o remova".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É possível que o MDB lance a candidatura de Simone Tebet (MS). O Cidadania não importa", escreve Noblat.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Ciro Gomes, do PDT, "que se diz rebelde apenas para disfarçar suas explosões de cólera", "só abandonará o jogo se uma parte do seu partido largá-lo de mão para se juntar logo a Lula", prevê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Aviso aos navegantes viúvos da terceira via: parem com a idiotice de pregar o voto útil só no segundo turno. Ou admitam que votarão em Bolsonaro. Seria uma escolha difícil, mas já a fizeram em 2018", completa o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE