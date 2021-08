Nos últimos 15 dias, 93% das postagens sobre Bolsonaro foram negativas, diz levantamento

Equipe de Redes do PSDB analisou as menções a Jair Bolsonaro nas redes sociais e concluiu que o saldo do chefe do governo tem sido consistentemente negativo na internet edit

247 - Um levantamento feito pelo PSDB analisou que nos últimos 15 dias, as menções a Bolsonaro nas redes sociais têm sido negativas. De acordo com o estudo, o saldo é proporcional às ações e ataques à democracia protagonizados pelo chefe de estado.

O levantamento apontou que no dia que a Câmara rejeitou a PEC do voto impresso (05/08), Bolsonaro atingiu o segundo maior volume de menções negativas dos últimos 15 dias (-72.985).

O pior dia de Bolsonaro nas redes foi após o desfile militar (10/08) e a nova derrota da PEC do voto impresso (-76.181). No ranking, em terceiro lugar com maior postagens de rejeição a Bolsonaro, foi no último dia 18, com a prisão de Roberto Jefferson e o pedido de abertura de processo contra os ministros do STF (-61.291).

Ainda de acordo com o levantamento, no twitter, a cada dez postagens sobre Bolsonaro, sete são negativas.

Confira a íntegra da pesquisa:

