Nova aliada de Lula, Tebet faz série de críticas à campanha do ex-presidente

247 - A senadora Simone Tebet (MDB), nova aliada do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno, disse que a campanha do petista precisa de ajustes se quiser conquistar os votos dos eleitores indecisos. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, a senadora teria trocado mensagens com amigos e interlocutores afirmando que "alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula".

Tebet acredita que um dos equívocos da campanha vem de parte da militância, que entoa em comícios o "Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar". Segundo a parlamentar, isso pode afastar eleitores indecisos. Para Tebet, é preciso "tirar o vermelho da rua, pois as imagens assustariam eleitores do interior de SP e de estados no Centro-Oeste, Sul e Norte". Ela acrescenta que “Não é vai dar PT. O povo está votando contra Bolsonaro, e não no PT”.

Outra mudança que Tebet sugeriu nas mensagens que disparou foi uma maior aproximação de Lula com as mulheres. Segundo a senadora, a campanha precisa preparar com urgência grandes eventos voltados para o eleitorado feminino, “o que, segundo informou, já estaria sendo preparado pela campanha de Bolsonaro, com a senadora eleita Damares Alves e a primeira-dama Michelle Bolsonaro à frente”, diz trecho da reportagem.

