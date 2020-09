Nova denúncia contra Lula amplia ‘descrédito’ da Lava Jato, diz cientista político

Cientista político e professor da Unicamp, Wagner Romão relacionou essa denúncia às seguidas vitórias obtidas por Lula na Justiça. Mas também é uma reação, segundo ele, ao pronunciamento do ex-presidente no Dia da Independência. “É uma matéria que vem requentada por esses novos acontecimentos”, afirmou edit

Rede Brasil Atual - Para o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Wagner Romão, a força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba voltou a agir politicamente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A acusação apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) do Paraná é de que o Instituto Lula teria sido usado para o recebimento ilegal de dinheiro por meio de doações da construtora Odebrecht.

Romão relacionou essa denúncia às seguidas vitórias obtidas por Lula na Justiça. Mas também é uma reação, segundo ele, ao pronunciamento do ex-presidente realizado no Dia da Independência.

“É uma matéria que vem requentada por esses novos acontecimentos”, afirmou Romão em entrevista a Glauco Faria, no Jornal Brasil Atual nesta terça-feira (15). Ele destacou que é a primeira ação da Lava Jato contra Lula após a saída do procurador Deltan Dallagnol do comando da operação.

Ele lembrou, por exemplo, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também recebeu doações de empreiteiras para o seu instituto. Sem que fossem levantadas suspeitas de corrupção. O “descrédito” da nova de denúncia também pode ser medido, por outro lado, pelo reduzido destaque recebido em parte da imprensa.

O professor destacou, contudo, a falta de ação dos órgãos de controle do sistema de Justiça – como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra os abusos da Lava Jato. Além da demora do julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Histórico

Fora dos domínios da Lava Jato de Curitiba, foram cinco decisões que beneficiaram o ex-presidente Lula nos últimos meses. Dentre elas, o trancamento de uma ação em que o ex-presidente era acusado de fazer lobby para beneficiar os negócios da Odebrecht na África.

Por falta de provas, o STF também mandou afastar uma delação do ex-ministro Antonio Palocci contra o ex-presidente. Além disso, os ministros Ricardo Lewandoski e Gilmar Mendes apontaram a intenção do então juiz Sergio Moro de criar um fato político, ao divulgar o conteúdo dessa delação seis dias antes do primeiro turno das eleições de 2018.

Nesse período, até mesmo o ministro Edson Fachin – relator da Lava Jato no Supremo – chegou a afirmar que a candidatura presidencial de Lula nas eleições de 2018 “teria feito bem à democracia“.

Em resumo, “tudo o que aconteceu nesse período vai mostrando que há um descrédito desse tipo de tratamento da política pelo Judiciário”, disse Romão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.