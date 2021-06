Nova direção do PSL-SP inicia expurgo de vereador e deputada bolsonaristas

Sigla deve ser a nova casa de políticos ligados ao MBL, que ficaram sem ambiente no Patriota com a entrada do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e a possível filiação de seu pai, Jair Bolsonaro edit

247 - O PSL em São Paulo iniciou o processo de “expurgo” de bolsonaristas da sua sigla e os dois parlamentares que devem encabeçar a fila deste processo são o vereador na capital paulista Rinaldo Digilio e a deputada estadual Letícia Aguiar.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo , o partido vai abrir espaço para parlamentares ligados ao MBL (Movimento Brasil Livre), que após a entrada do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e da possível filiação de Jair Bolsonaro no Patriota, ficaram sem ambiente na sigla.

Ainda segundo a reportagem, Rubinho Nunes foi o primeiro integrante do MBL a se filiar ao PSL e se autodenominou com a missão de “limpar” o partido dos bolsonaristas.

Segundo Nunes, gradualmente o processo de expurgo deverá chegar aos bolsonaristas mais conhecidos do partido, como os deputados federais Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro.

“Vamos aos poucos. Aqui em São Paulo começamos pelo Rinaldo Digilio porque não posso limpar o partido deixando sujo meu quintal”, afirmou.

A ideia é que, quando o PSL já estiver suficientemente “desbolsonarizado”, o PSL abrigue outros representantes do MBL, como o deputado federal Kim Kataguiri (atualmente no DEM) e o estadual Arthur do Val (hoje no Patriota), que deve ser candidato a governador no ano que vem.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.