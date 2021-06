Novo decreto de Bolsonaro libera militares da ativa em cargos do governo por tempo indeterminado

Pelo decreto, passam a ser considerados cargos de natureza militar aqueles exercidos no STF e nos Tribunais Superiores, no Ministério da Defesa, na Advocacia-Geral da União, na Justiça Militar da União e no Ministério Público Militar. edit

247 - Jair Bolsonaro editou um decreto que libera militares da ativa a exercer cargos governamentais por tempo indeterminado. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23).

De acordo com o decreto, assinado também pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, passam a ser considerados cargos de natureza militar aqueles exercidos no STF (Supremo Tribunal Federal) e nos Tribunais Superiores, no Ministério da Defesa e nos órgãos que integram sua estrutura regimental, na Advocacia-Geral da União (AGU), na Justiça Militar da União e no Ministério Público Militar.

Atualmente, conforme o artigo 98 do Estatuto dos Militares, oficiais das Forças Armadas são transferidos para reserva remunerada quando ficam dois anos afastados, contínuos ou não. Agora, o prazo de validade deixa de existir quando um militar ocupa esses cargos.

O decreto foi editado enquanto a Câmara dos Deputados discute a PEC que visa barrar a presença de militares da ativa em cargos públicos.

