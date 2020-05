Novo diretor-geral da PF foi reprovado em exame psicotécnico

247 - Recém-empossado diretor-geral da Polícia Federal por Jair Bolsonaro, Rolando de Souza já foi reprovado num exame psicotécnico no concurso da Polícia Rodoviária Federal. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

No final da década de 90, antes de entrar para a PF, ele tentou uma vaga na PRF. Barrado pelo psicotécnico, Souza recorreu à Justiça. Alegou irregularidades no exame a que foi submetido e pediu para tomar posse, sob justificativa de que fora aprovado nas demais etapas do certame.

Diz um trecho do processo, informa o jornalista:

— Surpreendido com a reprovação no exame psicotécnico, e afirmando a ilegalidade do mesmo diante do seu caráter secreto e irreconhecível, o candidato impetrou mandado de segurança perante a 3ª vara federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo o juiz de plantão concedido liminar para que participasse das etapas posteriores. Agora, já aprovado em todas asa etapas, inclusive no curso de formação, diz o impetrante ter direito líquido e certo à nomeação.

