Novo líder do PT no Senado, Contarato é contra CPI do Terrorismo Bolsonarista na Casa

247 - O senador Fabiano Contarato (PT-ES), que será o novo líder do governo na Casa Alta, é contra a instalação de uma CPI que investigue os atos terroristas bolsonaristas.

Segundo o parlamentar, uma CPI somente se justifica quando o estado falha em responder, o que não vem sendo o caso em relação ao 8 de janeiro.

“Nesse contexto dos ataques aos atentados terroristas, o estado está inerte? Ele não está inerte. Ele está atuando. As pessoas estão sendo presas, estão sendo indiciadas, os inquéritos estão sendo concluídos, a Procuradoria-Geral da República está atuando… assim, qual seria o sentido da CPI?”, disse o parlamentar.

>>> Câmara do DF aprova CPI dos atos terroristas em Brasília

“Eu defendo essa posição até como delegado [o parlamentar foi delegado de polícia civil no Espírito Santo]. No contexto da CPI da Covid, ela foi necessária porque o estado estava inerte. Ele não adquiriu vacinas, as pessoas morreram por falta de oxigênio, houve compra de vacinas superfaturadas e algumas instituições, como a PGR, nada fizeram. Daí houve a importância daquela investigação, o que não é o caso atual”, acrescentou.

O presidente Lula também se disse contrário a instalação de uma CPI do Terrorismo Bolsonarista. O mandatário disse em entrevista à GloboNews, na quarta-feira (18), que uma investigação parlamentar criaria "uma confusão tremenda".

"Nós não precisamos disso agora”, disse Lula.

(Contarato deu as declarações ao portal O Antagonista).

