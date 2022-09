Núcleo de inteligência do TSE monitora organização de atos bolsonaristas do 7 de Setembro

A criação do grupo, que inclui membros do TSE e da Polícia Militar, foi oficializada em portaria publicada no Diário da Justiça desta quinta-feira edit

247 - O núcleo de inteligência do TSE contra a violência política - formado por representantes do órgão (incluindo seu presidente, Alexandre de Moraes) e integrantes das PMs do DF, BA e MG - está investigando a organização das manifestações bolsonaristas do 7 de Setembro com a intenção de prevenir episódios violentos, segundo a CNN Brasil .

Existe um temor de que Jair Bolsonaro (PL) use a data do Bicentenário da Independência para insuflar seus apoiadores mais radicais a atacarem o Supremo Tribunal Federal (STF) e o sistema eleitoral brasileiro.

A data nos últimos anos vem sendo marcada por manifestações extremistas e gera esta expectativa na base de apoiadores do atual chefe do Executivo. Um ex-delegado bolsonarista da Polícia Civil, por exemplo, já publicou vídeos nas redes sociais afirmando que iria aos atos de 7 de Setembro enquanto praticava disparos com armas de fogo . Em 2021, o próprio Jair Bolsonaro chegou a chamar Alexandre de Moraes de 'canalha' e contestou decisões do ministro do STF.

A criação do núcleo de inteligência do TSE foi oficializada em portaria publicada no Diário da Justiça desta quinta-feira (1). Moraes justificou a criação do grupo "considerando a importância da união de esforços entre a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança pública na prevenção e repressão da violência política, durante o período eleitoral.” Trata-se da primeira vez que o TSE junta forças com policiais militares em um grupo no âmbito da Justiça Eleitoral.

