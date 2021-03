Núcleos de mulheres expressam indignação com ataque de Ciro a Dilma

O Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas sobre as Mulheres da Fundação Perseu Abramo e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT expressam indignação pelo ataque feito por Ciro a Dilma Rousseff edit

247 - O Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas sobre as Mulheres da Fundação Perseu Abramo e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT divulgaram nota em que expressam “indignação” pelo ataque feito por Ciro Gomes à ex-presidente Dilma Rousseff durante entrevista do ex-ministro ao jornalista Kennedy Alencar.

“No Dia Internacional da Mulher, [Ciro] manifestou a falta de postura republicana necessária ao cidadão que pretende disputar o cargo eletivo de status mais alto do país”, diz trecho da nota.

Na entrevista, Ciro referiu-se a Dilma como “um aborto na política”. A ex-presidente respondeu aos ataques, afirmando que Ciro se tornou variante de Bolsonaro, com o mesmo discurso de ódio, e que reforça a “retórica machista e retrógrada” contra ela. “Esse discurso preconceituoso fica bem aos reacionários, não a quem almeja conduzir os destinos da Nação no século 21”, declarou.

“A Presidenta Dilma honrou as mulheres brasileiras ao ser a primeira mulher eleita e reeleita Presidenta do Brasil. Demonstrou ao longo de todo o processo toda a sua dignidade e altivez como mulher e tornou-se símbolo de luta e resistência para as próximas gerações de meninas no país. Ciro Gomes, no Dia Internacional da Mulher, manifestou a falta de postura republicana necessária ao cidadão que pretende disputar o cargo eletivo de status mais alto do país”, diz a nota dos grupos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.