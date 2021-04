Nunes Marques pede vista e julgamento sobre E$quema S é suspenso

Na primeira etapa do julgamento somente o relator, ministro Gilmar Mendes, proferiu voto. Para ele, Bretas não não tem competência para conduzir o processo e o caso deve ser encaminhado à Justiça estadual do Rio de Janeiro edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques pediu vista e suspendeu o julgamento na Segunda Turma da Corte sobre a Operação E$quema S nesta terça-feira (27).

A operação, determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, perseguiu 27 advogados, acusando-os de receber dinheiro desviado da Fecomércio. Entre os investigados estão Cristiano Zanin, Frederick Wassef e Eduardo Martins.

Em análise pelo colegiado estava uma ação de cinco seccionais da OAB, que questionam a competência de Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, para conduzir o processo.

Somente o relator, ministro Gilmar Mendes, votou nesta primeira etapa do julgamento. Para ele, Bretas é incopetente para atuar no caso e, portanto, as provas coletadas devem ser anuladas.

Gilmar Mendes também disse entender que o caso não envolve ministros de tribunais superiores. Desta forma, a Operação E$quema S não deve ser tratada pelo STF.

O relator votou pelo encaminhamento do processo à Justiça estadual do Rio.

Ainda não há data para a retomada do julgamento.

