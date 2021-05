“O Brasil está se deslocando à esquerda”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO avaliou que cresce na América Latina e no Brasil uma mudança para a esquerda, apesar do fracasso em alguns países, como o Equador. Para ele, “o país está se deslocando à esquerda. Temos que entender que a onda latino-americana também é brasileira”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, avaliou que ocorre no continente uma “onda latino-americana” favorecendo a esquerda, e que até mesmo redutos tradicionais da direita no Brasil, como São Paulo, estão sob ameaça.

“O país está se deslocando à esquerda. Temos que entender que a onda latino-americana também é brasileira. Nem sempre a mobilização popular sai vitoriosa. Em geral, não está saindo vitoriosa. No Equador, não foi vitoriosa. No Chile, caiu nessa armadilha da Constituinte , que acho que vai ser muito desgastante para a esquerda, que tem uma maioria, mas vão ter dificuldade de fazer alguma coisa. Isso daí vai jogar contra a mobilização popular. E ainda temos a Colômbia, que tem mobilização popular. O Brasil apresenta as mesmas tendências de todo o continente, só que cada um à sua maneira. Então, era o momento do PT e da esquerda investir pesadamente contra a direita. A característica do momento é essa”, disse Rui.

O presidente do PCO buscou ainda desmentir a ideia de que seria impossível a esquerda vencer em São Paulo. “O interior de São Paulo não é conservador. Não é assim. São Paulo é um estado muito industrializado. Em todas as grandes cidades de São Paulo tem bastante operário, tem muito estudante de esquerda, tem uma boa parcela da população de esquerda. Tanto que o PT já ganhou eleições em todas as principais prefeituras de São Paulo”, completou.

