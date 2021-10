"O desastre é inegável", diz Gilmar Mendes sobre gestão de Bolsonaro na pandemia

Apoie o 247

247 - Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes, em entrevista à IstoÉ, afirmou que a gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 foi um "desastre".

Ele evitou comentar os indiciamentos contra o chefe do Executivo propostos pela CPI da Covid e, questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro ter cometido crime de genocídio, disse que o tema cabe à Procuradoria-Geral da República. "Acho que a CPI vai colocar o tema em debate junto à PGR. De imediato, o desastre é inegável, já que tivemos um quadro de mortalidade que poderia ter sido reduzido se nós tivéssemos tido gestão adequada do setor e não tivéssemos vendido ilusões com placebos e cloroquina. Acabamos até esquecendo, mas veja o quadro da tragédia de Manaus, onde faltou oxigênio e as pessoas morreram asfixiadas. Lá, havia uma equipe do Ministério da Saúde levando esse tratamento precoce. Tudo isso foi lamentável".

Gilmar Mendes também se esquivou de avaliar a responsabilidade de Bolsonaro na tragédia da pandemia no Brasil, mas não poupou críticas ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. "Não vou fazer esse tipo de análise. O Ministério Público é que deve fazer juízo sobre os subsídios e eventualmente abrir as investigações. Acho que isso tudo contribuirá para uma eventual análise de responsabilidade judicial e eventual responsabilização política, mas também tem a avaliação histórica. Considerando todas as perplexidades que tivemos, um verdadeiro caos, é impossível não nos referirmos à gestão do general Pazuello. Dificilmente vamos ter um gestor tão inepto, tão desastrado como foi o general da área da Saúde".

Perguntado sobre a CPI da Covid "acabar em pizza", o magistrado analisou que o colegiado já causou efeitos práticos no país. "Não vejo que isso venha a ocorrer. Até porque, ela já produziu resultados. O impacto que ela teve na comunidade, as verificações que foram feitas e as revelações que estão sendo sistematizadas não nos levam a crer que nada acontecerá. A CPI sistematizou o que aconteceu e qualquer estudioso que queira saber como foi esse período trágico poderá se debruçar sobre o relatório da CPI. Independentemente de punição, acho que a CPI já produziu resultados. A comissão contribuiu para que os esforços da vacinação não fossem descontinuados".

