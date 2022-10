'O destino de Bolsonaro está traçado: terá que colocar a faixa no meu pescoço', diz Lula em Recife

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante um ato de campanha realizado nesta sexta-feira (14), em Recife (PE), estar confiante que irá vencer Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Ele disse que o destino do atual ocupante do Palácio do Planalto já está “traçado”.

“Ele pode gastar o que quiser [de orçamento secreto], mas está dado, o destino do Bolsonaro está traçado: ele vai ter que ter humildade e no dia 1º de janeiro colocar a faixa no meu pescoço”, disse Lula em entrevista coletiva antes de uma caminhada pela área central da capital pernambucana. O ato de Lula no Recife acontece um dia após Bolsonaro viajar ao Recife e realizar um comício esvaziado.

A viagem de Lula a Pernambuco teve como objetivo ampliar a margem de votos obtida pelo petista no estado na primeira fase do pleito, quando obteve 65,27% dos votos válidos, contra 29,91% de Bolsonaro. No primeiro turno, o petista conseguiu 21,6 milhões de votos no Nordeste e Bolsonaro, 8,7 milhões. Lula teve 67% dos votos válidos na região.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro admitiu que o Auxílio Brasil, turbinado às vésperas das eleições com o objetivo de alavancar a campanha à reeleição do chefe do governo federal, não se transformou em votos e também reconheceu ter perdido "de lavada” no Nordeste.

