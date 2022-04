"O mais grave é o comportamento omisso, cúmplice dos ministros do Tribunal Militar", diz Dirceu sobre áudios da ditadura

Apoie o 247

247 - O ex-ministro José Dirceu, em artigo publicado no Poder 360 no último sábado (23), disse que mesmo diante de provas, as Forças Armadas insistem em negar a prática da tortura durante a ditadura militar. “E o mais grave, tudo institucionalizado e autorizado pelos escalões superiores das três armas e de conhecimento dos presidentes militares de plantão, todos não eleitos e, sim, indicados pelo Estado Maior das FFAAs”, escreveu Dirceu.

Para o ex-ministro, ainda mais grave é a “omissão cúmplice dos ministros do Tribunal Militar''. “Nos áudios, não há só julgamentos de presos políticos, mas análise de crimes cometidos por militares, de deserção a corrupção – um tema proibido nas Forças Armadas, inclusive, hoje, no governo atual”.

Para Dirceu, “a questão legal é se houve, ou não, anistia aos agentes públicos pela prática de homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor de presos políticos. São 53 ações criminais, 18 cíveis e 5 indígenas. Nenhuma delas, até hoje, obteve sucesso. Só em 1999, vinte anos depois da nova legislação, o Ministério Público Federal acolheu uma ação do grupo Tortura Nunca Mais. A 1ª ação penal, em 2012, contra o major do Exército Sebastião Curió foi trancada e derrubada por liminares”, relembrou.

Dirceu questiona os posicionamentos de generais do Exército como o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Supremo Tribunal Militar, ministro general do Exército Luis Carlos Gomes, que, diante da divulgação dos áudios sobre a tortura apelaram para o deboche e ironia.

"Como é possível, 34 anos depois da Constituição de 1988, que oficiais superiores das forças armadas, com formação educacional nas melhores escolas militares no país e no exterior, se expressem dessa maneira? E mais: qual a educação – a ideologia – é dada nas escolas militares para nossos futuros oficiais das 3 armas? Como são formados nossos militares?”, questiona.

